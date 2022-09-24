Известная российская киберспортсменка по CS:GO сломала палец. Она выступает с травмой
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Капитан женского состава Nigma Galaxy по CS:GO Ксения vilga Клюенкова получила травму перед матчем ESL Impact — главной женской лиги по шутеру от Valve. Судя по заявлению организации, девушка сломала палец руки во время тренировки в спортзале.
Несмотря на травму, Клюенкова приняла решение сыграть матч с российской NOFEAR5. В результате матч удалось выиграть — 2:1 (17:19, 16:12, 16:8). При этом представители Nigma отметили, что были готовы поискать временную замену, если бы vilga об этом их попросила.
Nigma Galaxy Female с vilga выиграла три последних крупных турнира по CS:GO среди женских команд. Сейчас команда идёт на первом месте в европейском дивизионе ESL Impact, не проиграв ни одного матча.
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