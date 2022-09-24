Российский состав Cloud9 одержал три победы подряд на ESL Pro League S16
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Российская Cloud9 и FURIA Esports из Бразилии делят первое место в группе D на ESL Pro League Season 16 по итогам трёх туров. Обе команды смогли выиграть все три матча в рамках турнира.
Так, пятёрка Владислава nafany Горшкова вчера продлила свою победную серию разгромом испанской Movistar Riders — 16:7, 16:4. Сегодня C9 проведёт очный матч с FURIA — сильнейшая команда обеспечит себе выход в плей-офф EPL. В других сериях сразятся Riders против Evil Geniuses и Team Liquid против Eternal Fire.
Фото: liquipedia
ESL Pro League Season 16 по Counter-Strike: Global Offensive проходит с 31 августа по 2 ноября на Мальте, призовой фонд составляет $ 835 тыс. Это последний крупный турнир перед мэйджор-чемпионатом IEM Rio Major 2022 в Бразилии.
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