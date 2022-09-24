Капитан Virtus.pro по CS:GO рассказал, что после завершения карьеры откроет шаурмичную

Лидер российской команды Virtus.pro по CS:GO Джами Jame Али в новом видео для личного YouTube-канала поразмышлял о том, чем планирует заниматься после того, как завершит киберспортивную карьеру.

Так, капитан «медведей» всерьёз планирует заняться бизнесом и сравнивает его со своей нынешней деятельностью.

Это было бы очень жёстко. В этом есть схожесть с киберспортом по уровню вовлечённости и заинтересованности. Нужно просчитывать риски и так далее. Мне кажется, я создан для этого, я просто обязан открыть свою шаурмичную в Новороссийске. Благодаря моим знаниям и путешествиям по всему миру что-то должно получиться.

24-летний Джами Али также отметил, что хотел бы заработать побольше денег, чтобы вложиться в своё дело и получать пассивный доход, уделяя время проведению прямых трансляций и отдыху.