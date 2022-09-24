Капитан Virtus.pro по CS:GO рассказал, что после завершения карьеры откроет шаурмичную
Поделиться
Лидер российской команды Virtus.pro по CS:GO Джами Jame Али в новом видео для личного YouTube-канала поразмышлял о том, чем планирует заниматься после того, как завершит киберспортивную карьеру.
Так, капитан «медведей» всерьёз планирует заняться бизнесом и сравнивает его со своей нынешней деятельностью.
Это было бы очень жёстко. В этом есть схожесть с киберспортом по уровню вовлечённости и заинтересованности. Нужно просчитывать риски и так далее. Мне кажется, я создан для этого, я просто обязан открыть свою шаурмичную в Новороссийске. Благодаря моим знаниям и путешествиям по всему миру что-то должно получиться.
24-летний Джами Али также отметил, что хотел бы заработать побольше денег, чтобы вложиться в своё дело и получать пассивный доход, уделяя время проведению прямых трансляций и отдыху.
Комментарии
- 24 сентября 2022
-
12:29
-
11:44
-
11:39
-
11:18
- 23 сентября 2022
-
22:10
-
21:36
-
21:05
-
20:28
-
19:44
-
19:09
-
18:57
-
18:32
-
18:26
-
17:58
-
17:50
-
17:46
-
16:55
-
16:50
-
16:49
-
16:20
-
16:11
-
16:02
-
15:36
-
15:36
-
15:15
-
15:14
-
15:04
-
14:36
-
14:28
-
13:48
-
13:36
-
13:08
-
13:00
-
12:35
-
12:11
Партнерский контент