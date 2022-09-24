Студия Morteshka бесплатно раздаст DLC для игры «Чёрная книга»
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DLC «Бесконечные битвы» для игры «Чёрная книга» вышло в феврале этого года. Российская студия Morteshka недавно объявила бесплатную раздачу этого дополнения в период с 14 по 17 октября. Желающие смогут забрать его в Steam.
«Бесконечные битвы» — это карточный «роглайк», в котором героине Василисе нужно добраться и победить Сатану. На решение этой задачи у неё есть три дня.
Режим «Бесконечные битвы» — это вызов вашим тактическим и стратегическим способностям. Помогите Василисе добраться до глубин Ада и сразиться с самим Сатаной. Времени у неё мало — всего три дня. Вниз ведёт несколько путей, каждый из которых может внезапно измениться. Ваш путь будет нелёгким… и полным сражений.
«Чёрная книга» вышла в августе 2021 года. Авторы соединили в ней карточную RPG и классическую приключенческую игру, а сеттинг был вдохновлён сказаниями и легендами Пермского края. В центре сюжета — история молодой колдуньи, которая борется за спасение своего погибшего возлюбленного. Российский тайтл игроки и критики приняли очень тепло.
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