Алехандро Гарначо из «Манчестер Юнайтед» сделал татуировку по «Очень странным делам»

Оказывается, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо большой фанат мистического сериала «Очень странные дела». Футболист недавно показал свою новую татуировку, которая посвящена шоу. На переднем плане тату — аббревиатура шоу и одна из её главных героинь, которую зовут «Одиннадцать».
Фото: Соцсети Алехандро Гарначо
Этим летом вышел четвёртый сезон «Очень странных дел». Он поставил рекорд — в первый месяц шоу посмотрели в течение 1,15 млрд часов — это лучший результат для англоязычного сериала Netflix.
А пятый сезон проекта будет финальным, его производство уже стартовало — авторы планируют дописать сценарий до конца этого года. Съёмки должны стартовать в 2023-м, а премьера, если создателям ничего не помешает, должна состояться в 2024-м.
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