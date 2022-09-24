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Алехандро Гарначо из «Манчестер Юнайтед» сделал татуировку по «Очень странным делам»

Алехандро Гарначо из «Манчестер Юнайтед» сделал татуировку по «Очень странным делам»
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Оказывается, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо большой фанат мистического сериала «Очень странные дела». Футболист недавно показал свою новую татуировку, которая посвящена шоу. На переднем плане тату — аббревиатура шоу и одна из её главных героинь, которую зовут «Одиннадцать».

Фото: Соцсети Алехандро Гарначо

Этим летом вышел четвёртый сезон «Очень странных дел». Он поставил рекорд — в первый месяц шоу посмотрели в течение 1,15 млрд часов — это лучший результат для англоязычного сериала Netflix.

А пятый сезон проекта будет финальным, его производство уже стартовало — авторы планируют дописать сценарий до конца этого года. Съёмки должны стартовать в 2023-м, а премьера, если создателям ничего не помешает, должна состояться в 2024-м.

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