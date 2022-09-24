Специалисты сравнили бету Call of Duty: Modern Warfare 2 на консолях и ПК

Эксперты с YouTube-канала ElAnalistaDeBits, которые специализируются на техническом анализе видеоигр, протестировали бету Call of Duty: Modern Warfare 2 на консолях Xbox и PlayStation нынешнего и прошлого поколения, а также на ПК. Они сравнили графику и замерили фреймрейт.

Консоли Xbox

Xbox One S — динамическое разрешение 900p при 60 FPS, в режиме «Вторжение» фреймрейт заметно проседает.

— динамическое разрешение 900p при 60 FPS, в режиме «Вторжение» фреймрейт заметно проседает. Xbox One X — динамическое разрешение 4К при 60 FPS, во «Вторжении» фреймрейт нестабилен.

Xbox Series S — динамическое разрешение 1440p при 60 FPS. Платформа поддерживает режим, который позволяет играть при 120 FPS в 1080p.

— динамическое разрешение 1440p при 60 FPS. Платформа поддерживает режим, который позволяет играть при 120 FPS в 1080p. Xbox Series X — динамическое разрешение 4К при 60 FPS. На нём тоже можно запустить игру в 120 fps при стабильных 1080p. С режимом «Вторжение», естественно, Series X справляется лучше, чем Series S.

Консоли PlayStation и ПК

PlayStation 4 — динамическое разрешение 1080p при 60 FPS.

— динамическое разрешение 1080p при 60 FPS. PlayStation 4 Pro — динамическое разрешение 1512p при 60 FPS.

— динамическое разрешение 1512p при 60 FPS. PlayStation 5 — разрешение 4К при 60 FPS. Бету на консоли можно запустить в 1440p при 120 FPS.

— разрешение 4К при 60 FPS. Бету на консоли можно запустить в 1440p при 120 FPS. ПК — разрешение 4К при максимальных настройках.

Регулировка поля зрения до 120 градусов доступна в бете на всех платформах. А делать окончательный вывод о техническом состоянии игры пока рано, более ясная картина сложится после релиза шутера 28 октября. При этом предзаказавшие получат доступ к сюжетной кампании на восемь дней раньше — 20-го числа.