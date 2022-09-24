Для перезапуска культовой серии фильмов «Пункт назначения» нашли режиссёров

Первый фильм перезапуска нашумевшей серии хорроров «Пункт назначения» снимут Зак Липовски и Адам Б. Стейн. Режиссёры стали известны благодаря работе над научно-фантастическим ужастиком «Иные». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Подробности сюжета пока держатся в секрете, но точно известно, что перезапуск сохранит концепцию киносериала. В «Пунктах назначения» история всегда крутится вокруг нескольких молодых людей, которые по стечению обстоятельств нарушают планы смерти и в итоге умирают при самых разных и очень странных обстоятельствах.
Продюсером перезапуска назначили Крэйга Перри, который раньше работал над серией «Пункт назначения». Ему будет помогать Джон Уоттс — режиссёр трёх картин о Человеке-пауке с Томом Холландом в главной роли. В состав команды продюсеров также попала Дайан Макганигл, которая приложила руку к нашумевшему сериалу «Атланта». Одним из сценаристов проекта числится Гай Бусик, который ранее занимался сюжетом пятой части «Крика».
Дата премьеры нового «Пункта назначения» пока неизвестна. Самая первая часть киноцикла вышла в 2000 году, а последняя — в 2011-м.
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