Сиквел Boneworks выйдет уже через несколько дней
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VR-боевик Bonelab для Quest 2 и других шлемов на ПК получил дату релиза и свежий геймплейный трейлер. Игра выйдет 29 сентября. В трейлере показали, как герой комбинирует стрельбу с механикой замедления, а также решает головоломки и преодолевает этапы, где нужно обходит препятствия и одновременно расправляется с врагами. В экшене элементы игрового процесса завязаны на реалистичной физике.
Подозреваемые в спиритическом сеансе и взаимодействии с неведомой силой, вы предстаёте перед судом. Во время казни вы спасаетесь от смерти и спускаетесь в неизвестную лабораторию подземного мира. Вас ждёт ряд испытаний. Но ради чего? Сможете ли вы преодолеть их и узнать своё призвание?
Stress Level Zero разрабатывала Bonelab несколько лет. В основу проекта легли идеи, реализованные в VR-песочнице Boneworks, где игрокам тоже надо проходить серию испытаний.
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