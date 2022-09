Много аниме и экранизация манги — что показали и анонсировали на Netflix Tudum Japan

Помимо стандартного Tudum, компания Netflix провела отдельный ивент для любителей японской поп-культуры. На нём рассказали о новых сезонах выпущенных аниме и анонсировали новые тайтлы.

На мероприятии анонсировали аниме-сериал Maniac: Japanese Tales of the Macabre — это сборник из двадцати рассказов знаменитого мангаки Дзюндзи Ито, который работает в жанре хоррор. Премьера проекта состоится на Netflix 19 января 2023 года.

Фото: Netflix

Компания объявила дату премьеры научно-фантастического сериала Moonrise и представила первый трейлер. Проект был анонсирован три года назад, в нём речь пойдёт о сопротивленцах на Луне, которые решили дать бой мирным жителям Земли. Шоу режиссирует Масаси Коидзука — ранее он поставил второй и третий сезоны «Атаки титанов». А анимацией занимается студия WIT, известная по хитовому аниме «Семья шпиона».

Фото: Netflix

На ивенте презентовали опенинг научно-фантастического аниме-сериала Exception. Его сюжет расскажет о команде выживших, которые ищут в галактике планету, которая станет новым домом для человечества. Но у героев всё пойдёт не по плану, они столкнутся с «настоящим ужасом».

Премьера Exception намечена на 13 октября. За дизайн персонажей проекта отвечает Ёситака Амано, который работал над знаменитым анимационным фильмом «Ди, охотник на вампиров».

Показали первый трейлер и свежий постер анимационной дилогии The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh — она выйдет на Netflix в декабре этого года. В центре сюжета — Тристан — сын Мелиодоса. Он окажется в центре фэнтезийной истории с демонами, драконами и о рыцарями в мире магии.

Netflix назвала дату премьеры второго сезона нашумевшего аниме-сериала Househusband, в котором расскаазывается забавная история мужчины-домохозяина. Продолжение выходить в онлайн-кинотеатре в январе 2023 года.

Фото: Netflix

На ивенте анонсировали аниме-адаптацию манги Lookism. Её премьера намечена на 4 ноября этого года. Сюжет строится вокруг старшеклассника, которого в школе травят из-за лишнего веса, но однажды он превращается в подтянутого красавчика.

На Netflix Tudum Japan показали кадры аниме-адаптации игровой серии Onimusha от Capcom. Дата премьеры шоу пока неизвестна.

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

Фото: Netflix

На мероприятии также рассказали, что премьера второго сезона популярного файтинг-аниме «Кэнган Асура» состоится в 2023 году.

Фото: Netflix

А финальный сезон ироничного аниме-сериала «Агрессивная Рэцуко» выйдет в следующем феврале. В этом шоу рассказывается о красной панде Рэцуко, которая работает в большой корпорации, где она постоянно попадает в странные и абсурдные ситуации.

Фото: Netflix

Авторы сериала «Алиса в пограничье» назвали дату выхода второго сезона. Его премьера состоится на Netflix 22 декабря.

В «Алисе в пограничье» рассказывается о молодых людях, которые по странному стечению обстоятельств попадают в мир, где не надо учиться и слушаться родителей, но в нём необходимо участвовать в играх, ставка в которых — жизнь.