Бета Call of Duty: Modern Warfare 2 стартовала для всех игроков

В тестировании Call of Duty: Modern Warfare 2 наконец могут принять участие абсолютно все игроки. Сегодня к бете могут присоединиться геймеры на ПК, Xbox и PlayStation — даже те, кто не покупал шутер. Тестирование продлится до 20:00 мск 26 сентября.

Напомним, во время беты пользователи смогут разблокировать до 10 наград, которые затем можно будет использовать в полной версии игры. Приобрести MW2 в данный момент можно лишь с помощью новых аккаунтов — ближе к релизу мы напишем отдельные гайды для разных платформ.



Call of Duty: Modern Warfare 2 выходит 28 октября, предзаказавшие получат доступ к сюжетной кампании на восемь дней раньше — 20-го числа. Ранее беты шутера на ПК и консолях сравнили специалисты из канала ElAnalistaDeBits.