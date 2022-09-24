Бета Call of Duty: Modern Warfare 2 стартовала для всех игроков
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В тестировании Call of Duty: Modern Warfare 2 наконец могут принять участие абсолютно все игроки. Сегодня к бете могут присоединиться геймеры на ПК, Xbox и PlayStation — даже те, кто не покупал шутер. Тестирование продлится до 20:00 мск 26 сентября.
Напомним, во время беты пользователи смогут разблокировать до 10 наград, которые затем можно будет использовать в полной версии игры. Приобрести MW2 в данный момент можно лишь с помощью новых аккаунтов — ближе к релизу мы напишем отдельные гайды для разных платформ.
Call of Duty: Modern Warfare 2 выходит 28 октября, предзаказавшие получат доступ к сюжетной кампании на восемь дней раньше — 20-го числа. Ранее беты шутера на ПК и консолях сравнили специалисты из канала ElAnalistaDeBits.
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