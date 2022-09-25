Бета Call of Duty: Modern Warfare 2 установила новый рекорд

После старта полностью открытого этапа тестирования в бету Call of Duty: Modern Warfare 2 через Steam одновременно играли рекордные 164 тыс. человек.

Это абсолютный рекорд для всей серии. Ранее самыми популярными частями франшизы в Steam были Call of Duty: Black Ops и Call of Duty: Black Ops 3 — обе собрали свыше 60 тыс. человек.

Впрочем, пока неизвестно, сколько сможет привлечь Modern Warfare 2 на старте продаж. Хоть ей и прогнозируют рекордные продажи, но в Steam шутером после тестирования многие недовольны — его рейтинг составляет всего 57%, из-за чего он «смешанный» и на грани «негативного». Вряд ли Activision рассчитывала на такое.

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Тестирование шутера продлится ещё несколько суток, после чего будет уже прямая к релизу: 20 октября предзаказавшие получат доступ к сюжетной кампании, а 28 числа состоится запуск Modern Warfare 2. Через несколько недель после этого, 16 ноября, стартует первый сезон и выйдет Warzone 2.