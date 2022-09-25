В начале 2023 года в Токио откроют тренажёрный зал для фанатов One Piece

В январе 2023 года в Токио откроется новый тренажёрный зал. Он посвящён аниме-вселенной One Piece и называется One Piece Fitness BragMen. Сейчас зал набирает в команду опытных тренеров.

Инструкторский состав зала будет одет в форму Морского Дозора, а для детей на территории тренажёрки будет работать «пиратская школа». На сайте уже открылась регистрация на покупку абонементов.

В One Piece Fitness BragMen можно будет не только качать железо, но и заниматься фитнесом, стретчингом, йогой и боевыми искусствами, а также получить консультацию у опытного тренера по питанию и тренировкам.

28 марта анонсировали One Piece Odyssey — полноценную RPG по франшизе One Piece. Релиз приключения должен состояться в этом году на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series.