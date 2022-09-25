Утекли первые детали рейдов Call of Duty: Modern Warfare 2. Что они из себя представляют?

На сентябрьской презентации Call of Duty: Modern Warfare 2 разработчики обмолвились, что в шутере будет режим «Рейд». Подробностями авторы не поделились, но инсайдеры раскрыли немного информации.

По словам источников Insider Gaming, рейды в Modern Warfare 2 — это кооперативные задания, в которых команде из трёх бойцов нужно будет мыслить стратегически и работать сообща, решая головоломки в перерывах между позиционными перестрелками.

Инсайдеры уверены, что вскоре после релиза в Call of Duty: Modern Warfare 2 будет доступен рейд, в котором будет две головоломки. В одной из них команде нужно будет проникнуть на базу подводных лодок, чтобы потом «уйти под воду, совместно используя кислородный баллон». Предполагается, что подобные сценарии будут и в других рейдах.

Новость по теме Бета Call of Duty: Modern Warfare 2 стартовала для всех игроков

Информация о рейдах подтвердится или опровергнется 28 октября — в этот день Call of Duty: Modern Warfare 2 выйдет на консолях и ПК. А предзаказавшие получат доступ к сюжетной кампании на восемь дней раньше — 20-го числа.