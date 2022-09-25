Стартовало производства нового фильма во вселенной «Кловерфилд»

Издание Variety сообщает, что Paramount Pictures запустила в производство новую часть научно-фантастического киносериала «Кловерфилд». Режиссёром картины назначили иранского постановщика Бабака Анвари, который ранее снял для Netflix фильм «Раны» и поработал над сериалом «Земля монстров» для Hulu.

Бабак Анвари Фото: Variety

Сценарий нового «Кловерфилда» доверили Джо Бартону. Ранее он приложил руку к хоррору «Ритуал» и фантастической драме «Столкновение». А продюсером выступят куратор всего киносериала Джей Джей Абрамс и его компания Bad Robot. Сюжет и другие подробности фильма пока неизвестны.

Первый «Кловерфилд», который в российском прокате назывался «Монстро», снял Мэтт Ривз — он недавно поставил нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном в главной роли. После были сняты спин-оффы «Кловерфилд, 10» и «Парадокс Кловерфилда». Точно неизвестно, станет ли новый проект продолжением первой картины или это приквел.