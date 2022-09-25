Взрывы, драки, перестрелки — эксклюзивные кадры со съёмок «Операции по спасению 2»

Первая часть боевика «Тайлер Рейк: Операция по спасению» стала ярким хитом онлайн-кинотеатра Netflix. Фильм выделялся среди массы подобных картин выверенными и захватывающими экшен-сценами, убедительной игрой актёров и качественной режиссурой. Выход сиквела был лишь вопросом времени.

На недавно прошедшем ивенте Tudum компания Netflix показала кадры со съёмок второй части. Ролик демонстрирует, как каскадёры планировали экшен, как снимали эпичную сцену с вертолётом и мчащимся поездом, а также перестрелки и кадры, на которых исполнитель главной роли Крис Хемсворт репетирует драку с несколькими оппонентами.

Сиквел режиссирует постановщик первой части Сэм Харгрейв, а одним из ведущих продюсеров вновь выступает

Джо Руссо, который срежиссировал несколько супергеройских блокбастеров о Мстителях и приложил руку к нашумевшей картине «Всё везде и сразу». Ему также помогает брат Энтони, ранее работавший с Джо над фильмами по киновселенной Marvel.

Фильм выйдет в онлайн-кинотеатре Netflix в 2023 году.