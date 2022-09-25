Симпл раскритиковал организаторов ESL Pro League — он нашёл в кровати отеля муравьёв
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Снайпер Natus Vincere по CS:GO Александр s1mple Костылев в своих соцсетях резко высказался в адрес турнирного оператора ESL.
Звёздный киберспортсмен оказался недоволен выбором отеля для участников ESL Pro League S16, а также обвинил сотрудников ESL в непрофессионализме.
Эй, ESL, просыпайтесь и скажите своим работникам, чтобы они вспомнили, что такое профессионализм. Ужасное общение с командами и этот дерьмовый отель.
Позже Симпл подробнее раскрыл свои претензии к выбору гостиницы, отвечая одному из пользоваталей.
Я не хочу жаловаться, но когда просыпаешься в кровати с муравьями и видишь плесень на стене своего номера в четырёхзвёздочном отеле — ну, я даже не знаю.
ESL Pro League Season 16 по CS:GO проходит в эти дни на Мальте. Natus Vincere уже обеспечила себе выход в плей-офф и проведёт следующий матч 27 или 28 сентября.
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