iceiceice дал прогноз на предварительный этап The International 2022 по Dota 2

Профессиональный игрок в Dota 2 Дэрил iceiceice Кох Пэй Сян рассказал о своих ожиданиях от Last Chance Qualifier предварительной стадии чемпионата мира The International 11.

По мнению опытного оффлейнера, наибольшие шансы на успех имеет Xtreme Gaming из Китая, далее идут два русскоязычных коллектива.

Уверен практически на 100%, что Xtreme пройдёт. А дальше трудно. Думаю, что второй будет Virtus.pro или Natus Vincere. Следующая на очереди, вероятно, Team Secret. Ещё T1 имеет небольшие шансы выиграть и выйти в основной этап.

Участие в Last Chance Qualifier примут по два призёра квалификаций из каждого региона. Две лучших команды получат право выступить в групповом этапе The International 2022 по Dota 2.