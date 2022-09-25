Российская forZe добралась до места проведения RMR к мэйджору по CS:GO с 4 пересадками

Состав российского киберспортивного клуба forZe по CS:GO в полном составе оказался на Мальте, где через несколько дней начнётся отборочный RMR-турнир к мэйджору IEM Rio Major 2022.
Ранее капитан команды Андрей Jerry Мехряков рассказал, что игроки планировали добраться до точки назначения с четырьмя пересадками. forZe самолётом отправились из Москвы в Санкт-Петербург, оттуда на машине доехали в Хельсинки, а затем вылетели на Мальту с промежуточной остановкой в Анталье.
Фото: Соцсети forZe
Команда forZe решила заранее начать сбор перед турниром, чтобы избежать проблемы с разницей в часовых поясах и логистических трудностей. До старта Road to Rio 2022: European RMR A команда будет тренироваться на Мальте.
Первый матч в рамках отборочного турнира к чемпионату мира в Бразилии forZe проведёт 4 октября. Соперником станет датская Sprout.
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