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Российская forZe добралась до места проведения RMR к мэйджору по CS:GO с 4 пересадками

Российская forZe добралась до места проведения RMR к мэйджору по CS:GO с 4 пересадками
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Состав российского киберспортивного клуба forZe по CS:GO в полном составе оказался на Мальте, где через несколько дней начнётся отборочный RMR-турнир к мэйджору IEM Rio Major 2022.

Ранее капитан команды Андрей Jerry Мехряков рассказал, что игроки планировали добраться до точки назначения с четырьмя пересадками. forZe самолётом отправились из Москвы в Санкт-Петербург, оттуда на машине доехали в Хельсинки, а затем вылетели на Мальту с промежуточной остановкой в Анталье.

Фото: Соцсети forZe

Команда forZe решила заранее начать сбор перед турниром, чтобы избежать проблемы с разницей в часовых поясах и логистических трудностей. До старта Road to Rio 2022: European RMR A команда будет тренироваться на Мальте.

Первый матч в рамках отборочного турнира к чемпионату мира в Бразилии forZe проведёт 4 октября. Соперником станет датская Sprout.

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