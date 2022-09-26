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Вышла шестая серия «Дома дракона»

Вышла шестая серия «Дома дракона»
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Сегодня состоялась премьера шестой серии сериала «Дом дракона» под названием «Принцесса и королева». Более половины эпизодов первого сезона шоу уже позади, до конца осталось четыре эпизода.

С выходом шестого эпизода в сериале изменились две ключевые актрисы, поскольку по сюжету произошёл временной скачок на несколько лет. Молодых Рейниру и Алисенту сыграли Милли Олкок и Эмили Кэри соответственно, а повзрослевших героинь сыграют Эмма Д'Арси и Оливия Кук.

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Где можно посмотреть новую серию «Дома дракона»?

Следующий эпизод выйдет 3 октября, а премьера финальной серии состоится 24 октября. Сериал уже продлили на второй сезон, но никаких деталей о нём пока что нет. Если верить слухам, в нём сыграют Элизабет Олсен и Генри Кавилл, но это пока не подтвердили.

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