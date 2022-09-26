Существование новой Silent Hill признали официально

В СМИ обратили внимание, что Корейский комитет выдал возрастной рейтинг игре под названием Silent Hill: The Short Message. Это явно не ремейк одной из существующих частей, поскольку такого проекта во франшизе не было вообще.

Издателем игры числится UNIANA. Эта компания регулярно выпускает игры Konami в Корее. Судя по всему, UNIANA выпустит и новую Silent Hill. О чём будет эта игра, неизвестно, но пока можно рассмотреть две версии. Первая — это эпизодическая игра во франшизе, о которой ранее говорили крупные СМИ. Вторая версия — The Short Message это пролог номерной игры в духе P.T.

Официально Silent Hill: The Short Message не анонсирована. Возможно, это случится уже скоро, поскольку проект получил возрастной рейтинг.

Дата выхода Silent Hill: The Short Message неизвестна, как и платформы.