HBO показала трейлер седьмой серии «Дома дракона»
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Сегодня состоялась премьера шестой серии сериала «Дом дракона». Вместе с этим HBO опубликовала трейлер седьмого эпизода, который уже доступен для просмотра.
В ролике можно увидеть ключевых персонажей, драконов, сражение и многое другое. Также можно взглянуть на взрослых Рейниру и Алисенту, которых в молодости сыграли Милли Олкок и Эмили Кэри, а теперь героинь будут играть Эмма Д'Арси и Оливия Кук.
Когда выйдут оставшиеся четыре серии
- Седьмая серия — 3 октября
- Восьмая серия — 10 октября
- Девятая серия — 17 октября
- Десятая серия — 24 октября
«Дом дракона» получает высокие оценки как от зрителей, так и от критиков. Шоу в целом приняли намного теплее, чем потенциального конкурента в лице «Колец власти».
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