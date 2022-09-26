FIFA 23 уже можно загрузить на PS4 и PS5

Владельцы предзаказов FIFA 23 на PS4 и PS5 уже могут загрузить игру на свою консоль. Размер футбольного симулятора варьируется от 40 до 47 ГБ в зависимости от региона. Когда предзагрузка стартует на других платформах, неизвестно.

Несколько дней назад EA Sports запустила мобильную версию FUT 23 Companion — приложения, позволяющего ещё до выхода FIFA 23 начать собирать свой состав в Ultimate Team, покупать и продавать игроков, а также выполнять «Испытания подбора команды». Приложение доступно для скачивания как на iOS, так и на Androitd.

FIFA 23 поступит в продажу 30 сентября на ПК и актуальных консолях. Обладатели максимального издания смогут приступить к игре уже с завтрашнего дня, 27 сентября.