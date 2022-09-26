В World of Tanks началось событие «Ваффентрагер: Наследие»
Поделиться
Компания Lesta Games, один из крупнейших российских разработчиков и издателей видеоигр, с апреля 2022 года отвечающая за операционную деятельность и поддержку проектов World of Tanks, объявила об игровом событии «Ваффентрагер: Наследие».
В ходе него игрокам предстоит сражаться как на стороне Гончих, так и на стороне Эрмелинды — двух противоборствующих сторон.
Игроков ждёт возвращение полюбившегося Ваффентрагера. В событии принимают участие две противоборствующих стороны: грозный Blitztrager auf 110 и отважный интернациональный отряд из шести машин. Однако, чтобы полностью пройти прогрессию, игрокам предстоит сражаться как на стороне Гончих, так и на стороне Эрмелинды.
Ивент пройдёт в игре с 26 сентября по 10 октября.
Комментарии
- 26 сентября 2022
-
14:44
-
14:35
-
13:58
-
13:48
-
13:21
-
13:03
-
12:41
-
12:26
-
11:43
-
11:02
-
10:31
-
09:55
-
09:27
- 25 сентября 2022
-
22:27
-
19:12
-
19:09
-
19:03
-
18:39
-
18:24
-
18:05
-
17:35
-
16:55
-
16:04
-
14:38
-
14:00
-
12:48
-
12:40
- 24 сентября 2022
-
21:58
-
20:00
-
18:23
-
17:43
-
17:05
-
16:04
-
15:40
-
15:14
Партнерский контент