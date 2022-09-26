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В World of Tanks началось событие «Ваффентрагер: Наследие»

В World of Tanks началось событие «Ваффентрагер: Наследие»
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Компания Lesta Games, один из крупнейших российских разработчиков и издателей видеоигр, с апреля 2022 года отвечающая за операционную деятельность и поддержку проектов World of Tanks, объявила об игровом событии «Ваффентрагер: Наследие».

В ходе него игрокам предстоит сражаться как на стороне Гончих, так и на стороне Эрмелинды — двух противоборствующих сторон.

Игроков ждёт возвращение полюбившегося Ваффентрагера. В событии принимают участие две противоборствующих стороны: грозный Blitztrager auf 110 и отважный интернациональный отряд из шести машин. Однако, чтобы полностью пройти прогрессию, игрокам предстоит сражаться как на стороне Гончих, так и на стороне Эрмелинды.

Ивент пройдёт в игре с 26 сентября по 10 октября.

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