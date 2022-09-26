«Доведи дело до конца. Это твоя история». Алан Рикман — о Северусе Снейпе

В материале присутствуют спойлеры по франшизе «Гарри Поттер».

Издание The Guardian выпустило несколько страниц из дневника покойного Алана Рикмана — исполнителя роли Северуса Снейпа. Из них стало известно, почему актёр принял решение продолжить сниматься в «Гарри Поттере» даже после тяжелейшей операции из-за рака простаты.

Тогда доктора уговаривали его отдыхать и вести размеренный образ жизни, однако Рикман принял решение довести дело до конца. Большую роль в этом сыграла Джоан Роулинг, которая раскрыла главную тайну его персонажа ещё на съёмках «Философского камня».

Наконец-то дал добро на съёмки в «Гарри Поттере и Ордене Феникса». Склониться к тому или иному решению было сложно. Выиграл тот аргумент, который сказал: «Доведи дело до конца. Это твоя история».

Кроме того, Рикман высказывался и о финале истории Мальчика, который выжил, которую он прочитал в 2007 году.

Дочитал последнюю книгу о Гарри Поттере. Снейп умирает героически, Поттер описывает его своим детям как одного из самых храбрых людей, которых он когда-либо знал, и называет своего сына Альбусом Северусом.



Это был настоящий обряд посвящения. Один маленький кусочек информации от Джо Роулинг семь лет назад — Снейп любил Лили — дал мне край утёса, за который можно было держаться.

Полный дневник Алана Рикмана выпустят в октябре под названием «С глубоким уважением: Дневники Алана Рикмана». Их уже можно предзаказать на Amazon.