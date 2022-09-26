Источник: Apple выпустит iPhone 15 с разъёмом USB Type-C и откажется от Pro Max

Обычному iPhone 14 в этом году не удалось стать народным любимцем. Многие техноблогеры заявляют, что при наличии 13-ой версии покупать новинки без приставки Pro уж точно не стоит — слишком мало нововведений предложила Apple.

В своём обзоре смартфона редактор Bloomberg Марк Гурман поделился порцией слухов по iPhone 15. По его информации, в следующем году Apple перейдёт на универсальной тип разъёма для зарядки USB Type-C — всё из-за новых законов в Евросоюзе. Ранее компания на протяжении многих лет использовала собственный разъём Lightning.

Кроме того, Apple якобы откажется и от маркировки Pro Max — вместо этого будут использовать лаконичное Ultra. Для ребрендированной линейки компания Тима Кука подготовит «ряд крупных изменений», о которых пока ничего не известно.