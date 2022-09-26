Источник: Disney хочет выпускать игры по «Звёздным войнам» каждые 6 месяцев
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По информации инсайдера и журналиста Тома Хендерсона, Disney планирует выпускать как минимум по две игры во вселенной «Звёздных войн» каждый год, то есть по одной игре в шесть месяцев.
Хендерсон отметил, что компания хочет за год выпустить одну крупную игру и ещё один более мелкий проект. Вероятно, речь идёт про мобильные или инди-тайтлы. Также по словам инсайдера, некоторое время он слышал информацию про игру по «Мандалорцу», однако в итоге дальше слухов это так и не ушло.
Какие игры по франшизе сейчас в разработке?
- Игра от Эми Хеннинг
- Безымянный шутер от Respawn
- Игры в открытом мире от Ubisoft Massive
- Star Wars: Eclipse от Quantic Dream
- Ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic
- Jedi: Survivor — сиквел Fallen Order
- Star Wars: Hunters
- Безымянная стратегия от Respawn
Источники Хендерсона отметили, что помимо этих анонсированных проектов, в разработке находится ещё несколько игр, но о них расскажут позже.
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