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Источник: Disney хочет выпускать игры по «Звёздным войнам» каждые 6 месяцев

Источник: Disney хочет выпускать игры по «Звёздным войнам» каждые 6 месяцев
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По информации инсайдера и журналиста Тома Хендерсона, Disney планирует выпускать как минимум по две игры во вселенной «Звёздных войн» каждый год, то есть по одной игре в шесть месяцев.

Хендерсон отметил, что компания хочет за год выпустить одну крупную игру и ещё один более мелкий проект. Вероятно, речь идёт про мобильные или инди-тайтлы. Также по словам инсайдера, некоторое время он слышал информацию про игру по «Мандалорцу», однако в итоге дальше слухов это так и не ушло.

Какие игры по франшизе сейчас в разработке?

  • Игра от Эми Хеннинг
  • Безымянный шутер от Respawn
  • Игры в открытом мире от Ubisoft Massive
  • Star Wars: Eclipse от Quantic Dream
  • Ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic
  • Jedi: Survivor — сиквел Fallen Order
  • Star Wars: Hunters
  • Безымянная стратегия от Respawn

Источники Хендерсона отметили, что помимо этих анонсированных проектов, в разработке находится ещё несколько игр, но о них расскажут позже.

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