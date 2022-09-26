Источник: Disney хочет выпускать игры по «Звёздным войнам» каждые 6 месяцев

По информации инсайдера и журналиста Тома Хендерсона, Disney планирует выпускать как минимум по две игры во вселенной «Звёздных войн» каждый год, то есть по одной игре в шесть месяцев.

Хендерсон отметил, что компания хочет за год выпустить одну крупную игру и ещё один более мелкий проект. Вероятно, речь идёт про мобильные или инди-тайтлы. Также по словам инсайдера, некоторое время он слышал информацию про игру по «Мандалорцу», однако в итоге дальше слухов это так и не ушло.

Какие игры по франшизе сейчас в разработке?

Игра от Эми Хеннинг

Безымянный шутер от Respawn

Игры в открытом мире от Ubisoft Massive

Star Wars: Eclipse от Quantic Dream

Ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic

Jedi: Survivor — сиквел Fallen Order

Star Wars: Hunters

Безымянная стратегия от Respawn

Источники Хендерсона отметили, что помимо этих анонсированных проектов, в разработке находится ещё несколько игр, но о них расскажут позже.