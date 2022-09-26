Авторы Wo Long: Fallen Dynasty объяснили, почему в игре не будет уровней сложности

Продюсер Wo Long: Fallen Dynasty Масааки Ямагива рассказал, почему разработчики решили отказаться от уровней сложности. По его словам, авторы не хотели вводить такие настройки, чтобы геймеры получили одни и те же чувства после преодоления трудностей.

Мы считаем, что это хорошо, когда в игре только один уровень сложности, и все проходят через одни и те же препятствия, получая одно и то же чувство преодоления сложностей. Главное — чтобы игроки получили возможность достичь этого разными способами.

Ямагива отметил, что Wo Long — действительно сложная игра, и у игроков будет множество опций по прохождению тех или иных сегментов. Так что геймеры в любом случае смогут ощутить некоторую вариативность в игровом процессе.

Wo Long: Fallen Dynasty выйдет в начале 2023 года на ПК и консолях, а также в сервисе Game Pass. Ранее авторы выпустили демоверсию игры на PS5 и Xbox Series.