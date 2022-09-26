Продавцы в Китае пожаловались на рекордно низкий спрос на видеокарты из-за ухода майнеров

После перехода популярный криптовалюты Ethereum на алгоритм Proof-of-Stake видеокарты перестали быть эффективными для майнинга. Как сообщают сотрудники сразу нескольких магазинов электроники в Китае, сразу же после этого спрос на графические чипы стал катастрофически низок.

Из-за упавшего спроса цены на видеокарты достигли рекордно низких показателей. Например, стоимость RTX 3080 за последние три месяца опустилась с 8000 юаней (около 66 тыс. рублей) до 5000 юаней (около 41 тыс. рублей). И даже после этого люди неохотно покупают устройства.

Когда добыча криптовалют была на пике популярности, люди просто заходили в магазин и покупали все видеокарты, которые только были в наличии. Но теперь взгляните на полки. Из-за коронавируса никто не покупает себе новые компьютеры и видеокарты.

Продавцы электроники отмечают, что даже с рекордно низкими ценами видеокарты всё равно не пользуются популярностью. Всё благодаря вторичному рынку в Китае, на котором купить ту же RTX 3080 можно куда дешевле.