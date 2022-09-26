Китайская Hiper выпустит в России ноутбуки на отечественной ОС Astra Linux

Китайский производитель ноутбуков Hiper согласился предустанавливать российскую операционную систему Astra Linux на свои устройства для розничного рынка. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отечественную компанию «Астра».

Первая партия ноутбуков поступит в продажу в «Ситилинке» уже в начале октября. В неё войдёт шесть моделей с процессорами Intel Core i3, i5, i7 и i11, а также AMD Ryzen 5. Объём SSD-накопителя составит от 256 до512 ГБ, оперативной памяти — 8 или 16 ГБ. Ноутбуки будут представлены в ценовой категории от 35 тыс. рублей и выше.

Как отмечают эксперты, покупатели обратят внимание на ноутбуки Hiper с российской ОС Astra Linux только в случае привлекательной цены. По их словам, «для конечного потребителя Linux — это совершенно непонятная среда», поэтому они наверняка предпочтут ноутбуки на системе Windows.