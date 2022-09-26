NAVI и Virtus.pro узнали первых соперников в плей-офф ESL Pro League S16 по CS:GO

Состоялась жеребьёвка плей-офф ESL Pro League S16 по Counter-Strike: Global Offensive. В матчах на вылет примут участие 12 лучших команд группового этапа, причём победители групп отправятся сразу в четвертьфинал.
В первом раунде Natus Vincere сыграет с датской Heroic, а российская Outsiders (Virtus.pro) встретится с FURIA Esports из Бразилии. Оба матча пройдут в среду, 28 сентября.
Другая российская команда, Cloud9, прошла сразу в четвертьфинал турнира и проведёт свой первый матч 29 сентября с победителем серии FaZe Clan — Complexity.
Фото: Liquipedia
ESL Pro League Season 16 по CS:GO проходит с 31 августа по 2 октября на Мальте. Участники турнира разыгрывают призовой фонд в размере $ 835 тыс. Это последний крупный ивент до старта чемпионата мира.
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