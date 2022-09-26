«Одни из нас». HBO показала первый трейлер сериала The Last of Us

HBO показала первый полноценный трейлер грядущей экранизации культовой The Last of Us. Главные роли в сериале исполнили Педро Паскаль («Мандалорец») и Белла Рамзи («Игра престолов»).

В ролике показали множество разных сцен: многие из них знакомы и игрокам — например, эпизод из пролога о начале эпидемии, когда Джоэл пытался найти безопасное место в полном панике мире. Наверняка создатели сериала уделят куда больше внимания этому моменту, чем было в первоисточнике.

Шоураннером экранизации стал Крэйг Мазин («Чернобыль»), который вместе с автором игры Нилом Дракманном вместе работал над сценарием и съёмками сериала. Премьера ожидается в 2023 году — к сожалению, до сих пор даже без примерных сроков.