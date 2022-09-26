Российские Team Spirit и BetBoom Team начали сборы в Малайзии перед The International 2022

До старта основной стадии The International 2022 остаётся ещё больше двух недель, однако участники чемпионата мира по Dota 2 уже сейчас переезжают в Азию, чтобы привыкнуть к местному климату и часовому поясу.
Сегодня о проведении буткемпа сообщила и российская команда BetBoom Team: клуб опубликовал общее фото игроков в своих соцсетях. Пятёрка Никиты Daxak Кузьмина планирует тренироваться в Малайзии — оттуда всего 350 км до Сингапура, где и пройдёт The International 2022.
Фото: Соцсети BetBoom
Судя по всему, Team Spirit также решила готовиться к главному турнира года в Куала-Лумпуре. Официально российский клуб не объявлял о старте буткемпа, но в соцсетях игроков уже появился ряд фотографий из малазийской столицы.
О том, когда и где будут готовиться к предварительной стадии Virtus.pro и Natus Vincere, пока ничего не известно.
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