Российские Team Spirit и BetBoom Team начали сборы в Малайзии перед The International 2022

До старта основной стадии The International 2022 остаётся ещё больше двух недель, однако участники чемпионата мира по Dota 2 уже сейчас переезжают в Азию, чтобы привыкнуть к местному климату и часовому поясу.

Сегодня о проведении буткемпа сообщила и российская команда BetBoom Team: клуб опубликовал общее фото игроков в своих соцсетях. Пятёрка Никиты Daxak Кузьмина планирует тренироваться в Малайзии — оттуда всего 350 км до Сингапура, где и пройдёт The International 2022.

Фото: Соцсети BetBoom

Судя по всему, Team Spirit также решила готовиться к главному турнира года в Куала-Лумпуре. Официально российский клуб не объявлял о старте буткемпа, но в соцсетях игроков уже появился ряд фотографий из малазийской столицы.

О том, когда и где будут готовиться к предварительной стадии Virtus.pro и Natus Vincere, пока ничего не известно.