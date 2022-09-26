Аналитик подсчитал шансы команд выиграть The International. Team Spirit нет даже в топ-3
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Известный статистик и аналитик Dota 2 Бен Noxville Стинуизен опубликовал математический прогноз на The International 2022, сделав симуляцию хода чемпионата мира по Dota 2 по методу Монте-Карло.
По данным специалиста, больше всего шансов выиграть турнир у китайской PSG.LGD — более 30%. Вероятность победы OG оценивается в 13,9%, на победу Team Aster математика даёт 12,6%.
Действующий чемпион в лице Team Spirit расположился на четвёртом месте. Шанс на то, что российская команда сможет защитить титул — 9,9%. Возможность чемпионства других команд из России оценивается намного ниже: 2,2% для BetBoom Team и 1,2% для Virtus.pro.
Фото: Сайт Noxville
Чемпионат мира The International 2022 по Dota 2 пройдёт с 8 по 30 октября в Сингапуре.
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