Аналитик подсчитал шансы команд выиграть The International. Team Spirit нет даже в топ-3

Известный статистик и аналитик Dota 2 Бен Noxville Стинуизен опубликовал математический прогноз на The International 2022, сделав симуляцию хода чемпионата мира по Dota 2 по методу Монте-Карло.

По данным специалиста, больше всего шансов выиграть турнир у китайской PSG.LGD — более 30%. Вероятность победы OG оценивается в 13,9%, на победу Team Aster математика даёт 12,6%.

Действующий чемпион в лице Team Spirit расположился на четвёртом месте. Шанс на то, что российская команда сможет защитить титул — 9,9%. Возможность чемпионства других команд из России оценивается намного ниже: 2,2% для BetBoom Team и 1,2% для Virtus.pro.

Фото: Сайт Noxville

Чемпионат мира The International 2022 по Dota 2 пройдёт с 8 по 30 октября в Сингапуре.