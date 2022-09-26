NAVI может подписать состав FPX по Valorant. Там играют два россиянина

Сразу несколько источников сообщили, что украинский клуб Natus Vincere ведёт переговоры о покупке новой команды по Valorant после получения места во франшизной лиге Riot Games.

Наиболее вероятным вариантом является трансфер состава FPX, капитаном которой является опытный украинский киберспортсмен Кирилл ANGE1 Карасёв. За FunPlus Phoenix также выступают два игрока из России — Shao и SUYGETSU.

Состав FunPlus Phoenix по Valorant:

Кирилл ANGE1 Карасёв;

Андрей Shao Кипрский;

Понтус Zyppan Ик;

Дмитрий SUYGETSU Илюшин;

Ардис ardiis Свареникс:

На последнем чемпионате мира FPX заняла четвёртое место, однако клуб не смог получить слот в главной лиге по Valorant в 2023 году. В этих условиях продажа состава выглядит оправданной.

Единственной проблемой, по данным DotEsports, является трансфер Ардиса ardiis Свареникса: игрок не хочет продолжать выступать в этой команде и ищет другие варианты продолжения карьеры.