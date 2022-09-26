Игры обвинили в трагедии в Ижевске. Депутат обещает «принять соответствующее решение»

Министр просвещения России Сергей Кравцов после трагедии в Ижевске, где мужчина начал стрельбу в обычной школе, объявил о планах в ближайшее время «принять соответствующее решение» касаемо игр. О чём именно идёт речь, неизвестно.

По словам Кравцова, требуется активно обсуждать влияние видеоигр на людей, а также нужно «наводить порядок с компьютерными играми».

Нужно наводить порядок с компьютерными играми. Убийца состоял на учёте, страдал шизофренией. Он играл в компьютерные игры и, на мой взгляд, нужно внимательно обсуждать общее влияние компьютерных игр.



И соответствующее решение, уверен, мы с Министерством цифрового развития в ближайшее время примем.

В России, как и во многих других странах вроде США, часто обвиняют в различных нарушениях закона компьютерные игры. Либо они неправильно влияют на мышление преступников, либо помогают им подготовиться к преступлениям.

Примечательно, что на фоне событий в мире подавляющее большинство игровых компаний прекратило свою деятельность в стране — практически все крупные новинки официально не продаются в стране.