Создатели Cyberpunk 2077 разыграют три видеокарты RTX 4090. Победить можно и в России

CD Projekt объявила о розыгрыше сразу трёх новеньких видеокарт RTX 4090, мощность которых практически составляет 100 терафлопс — они в десять раз мощнее PlayStation 5.
Акция приурочена к тому, что в Cyberpunk 2077 специально для нового поколения видеокарт NVIDIA значительно улучшат трассировку лучей благодаря Overdrive Mode, а с помощью технологии масштабирования DLSS 3 производительность станет выше, чем у любых конкурентов.
Всего сделали три тематические видеокарты — больше их не будет. Каждая идёт с полным комплектом (да, даже со специальной подставкой, которая поможет видеокарте не сломать материнскую плату).
Для участия нужно искать подсказки в «Твиттере» Cyberpunk 2077. Видеокарты будут разыгрывать раз в неделю: с 26 сентября по 2 октября, с 3 по 9 октября и с 10 по 16 октября. Принять участие можно даже из России, несмотря на приостановку деятельности CD Projekt в регионе, но с доставкой могут возникнуть проблемы.
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