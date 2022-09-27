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Стартовал ранний доступ FIFA 23

Стартовал ранний доступ FIFA 23
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Обладатели Ultimate-издания FIFA 23 на PlayStation и Xbox уже могут погрузиться в футбольный симулятор с головой. На консолях стартовал ранний доступ для тех, кто предзаказал игру или предзакажет её в течение трёх дней. ПК-игроки в Steam начнут играть ближе к 10:00 по мск.

При этом пользователи раннего доступа могут наслаждаться всем функционалом игры: от обычных матчей и кооп-сезонов до режима карьеры. Кроме того, многие геймеры уже начали собирать свой состав мечты в Ultimate Team.

Что касается обычных игроков, то они присоединятся к общему футбольному празднику лишь 30 сентября — именно тогда состоится полноценный релиз игры на ПК и консолях. К тому моменту мы опубликуем полноценный обзор новинки, поделившись до этого первыми впечатлениями.

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