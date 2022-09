Видео: покадровое сравнение сериала The Last of Us с игрой

Вчера HBO опубликовала первый трейлер сериала The Last of Us. Многие фанаты остались довольны тем, как создатели шоу подошли к деталям и воссоздали даже, казалось бы, мелочи.

После выхода трейлера на канале Speclizer появился ролик со сравнением сериала и игры. Почти во всех местах автор использовал именно ремейк The Last of Us. Судя по ролику, фанаты тайтла действительно могут быть спокойны, поскольку создатели сериала не оставили без внимания даже разбитые часы Джоэла.

Роль Джоэла досталась Педро Паскалю, а образ Элли воплотит Белла Рамзи. Шоураннером сериала стал Крэйг Мазин, который работал над сценарием и съёмками вместе с геймдизайнером игры Нилом Дракманном. Премьера ожидается в 2023 году, но точной даты пока нет.

Сам трейлер, если вдруг вы его не видели