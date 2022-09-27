Трейлер сериала The Last of Us оказался невероятно популярным
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Вчера HBO показала долгожданный трейлер сериала The Last of Us. Если изучить статистику и цифры, то станет ясно, что шоу действительно ждут очень многие люди.
Так, на YouTube у ролика уже набралось более 4 млн просмотров и более 210 тыс. лайков против 16 тыс. дизлайков. В комментариях можно встретить негативные отзывы от трейлера исключительно из-за выбора актёров, в остальном люди довольны.
Впечатляющие цифры трейлер показывает и в «Твиттере». У ролика там уже почти 13 млн просмотров, более 6 тыс. ретвитов и 28 тыс. лайков.
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Сюжет первого сезона шоу будет основан на событиях оригинальной The Last of Us. Роли Джоэла и Элли исполнили Педро Паскаль и Белла Рамзи соответственно.
Премьера шоу состоится на HBO в 2023 году.
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