«Чертовски приятно вернуться». Автор Cyberpunk 2077 — о новом успехе игры

После провального старта у Cyberpunk 2077 буквально началась вторая жизнь. Игру активно покупают, она в пятёрке самых продаваемых игр Steam, а ещё по тайтлу сделали достойное аниме.

Обойти успех игры не смог квест-директор Павел Саско, который уже выражал свою радость за проект, однако недавно сделал это снова на своём Twitch-канале. Разработчик отметил, что люди наконец-то оценили все труды, которые приложила CD Projekt.

Это трудно выразить, когда ты вкладываешь во что-то столько души и труда. И, вы знаете, для некоторых из нас прошло шесть, семь, восемь лет, особенно для тех, кто с нами с самого начала. Так что этот момент, когда людям нравится то, что мы сделали, действительно кажется немного нереальным. Люди наконец-то оценили это.

Саско был в плохом моральном состоянии после релиза игры, поскольку её приняли очень прохладно. Однако сейчас всё пришло в норму.

Моя близкая подруга видела, как я был разбит. Хорошо, что всё пришло в норму. Чертовски приятно вернуться. Это было действительно очень душераздирающе.

Cyberpunk 2077 доступна на всех актуальных платформах, кроме Switch.