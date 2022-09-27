В GTA Online появился первый игрок-миллиардер. На заработки он потратил 750 суток

Пользователь Reddit под ником jamcar70 поделился своим невероятным достижением — он накопил $ 1 млрд в GTA Online. На достижение внушительной цифры в банке ему потребовалось 18 340 часов или чуть больше двух лет непрерывной игры.
Как подсчитал один из пользователей в комментариях, на достижение такого результата геймеру нужно было играть по шесть часов в день начиная с 1 октября 2013 года — именно тогда запустилась GTA Online. И это лишь приблизительные подсчёты, ведь некоторые дни jamcar70 явно пропускал. Судя по всему, это один из главных фанатов онлайн-режима GTA 5 в истории.
Однако jamcar70 уже признался, что многие часы провёл не за игрой — очень часто он оставлял своего персонажа наблюдать за камерами видеонаблюдения в клубе для того, чтобы заработать денег в моменты своего отсутствия.
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