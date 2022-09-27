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Фанат GTA Online заработал в игре $ 1 млрд. На это ушло более 18 тыс. часов

В GTA Online появился первый игрок-миллиардер. На заработки он потратил 750 суток
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Пользователь Reddit под ником jamcar70 поделился своим невероятным достижением — он накопил $ 1 млрд в GTA Online. На достижение внушительной цифры в банке ему потребовалось 18 340 часов или чуть больше двух лет непрерывной игры.

Как подсчитал один из пользователей в комментариях, на достижение такого результата геймеру нужно было играть по шесть часов в день начиная с 1 октября 2013 года — именно тогда запустилась GTA Online. И это лишь приблизительные подсчёты, ведь некоторые дни jamcar70 явно пропускал. Судя по всему, это один из главных фанатов онлайн-режима GTA 5 в истории.

Однако jamcar70 уже признался, что многие часы провёл не за игрой — очень часто он оставлял своего персонажа наблюдать за камерами видеонаблюдения в клубе для того, чтобы заработать денег в моменты своего отсутствия.

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