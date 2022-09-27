Far Cry 6 получит издание «Игра года» со всеми дополнениями

В Сеть утёк баннер издания «Игра года» для Far Cry 6. Помимо самой игры, в него войдут все ранее выпущенные дополнения и сезонный пропуск. Судя по всему, до этой версии также можно будет улучшить обычное издание шутера — об этом говорит фраза «Game of the Year Upgrade Pass» прямо над названием.
На момент публикации заметки Ubisoft не комментировала утечку и не анонсировала расширенное издание Far Cry 6. Судя по всему, компания представит его уже совсем скоро.
Far Cry 6 поступила в продажу 7 октября 2021 года и получила неоднозначные отзывы от игроков и критиков. С тех пор для шутера вышло три дополнения: c Ваасом из Far Cry 3, с Пейганом Мином из Far Cry 4 и с Иосифом Сидом из Far Cry 5. Кроме того, Ubisoft также выпустила тематические ивенты с «Рэмбо», «Очень странными делами» и c Дэнни Трехо.
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