Привет, Fortnite. Для Overwatch 2 хотят сделать кроссоверы с другими брендами

В интервью журналу Game Informer один из разработчиков Overwatch 2 Джон Спектор заявил, что Blizzard внимательно следит за успехами других бесплатных игр вроде Fortnite и Warzone. Одной из составляющих успеха для шутеров стали кроссоверы с другими франшизами — особенно часто они встречаются в шутере Epic Games. И прямо сейчас разработчики задумываются над тем, какие ивенты можно будет провести в Overwatch 2.

Мы видели много забавных примеров игр, работающих совместно с другими брендами или другими играми. Я сам большой любитель аниме. Это очень круто, когда Наруто появляется в Fortnite. Я даже не играю в Fortnite, но это круто.



В случае с Overwatch 2 также есть кроссоверы, которые нам интересно было бы провести. Если и когда мы это сделаем, одной из наших ключевых задач будет сделать так, чтобы ивенты отлично подходили для франшизы Overwatch.

О каких-либо конкретных ивентах Спектор не сообщил, однако, судя по всему, появление других брендов в Overwatch 2 — вопрос уже решённый.

Релиз Overwatch 2 состоится 4 октября на ПК и консолях. Шутер будет условно-бесплатным с монетизацией в виде боевого пропуска и косметических предметов.