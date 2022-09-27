«Одна из лучших FIFA в истории». Критики — о FIFA 23

Вечером 27 сентября спало эмбарго на обзоры FIFA 23, и пресса по всему мира выпустила рецензии на новую часть футсима. Никаких неожиданностей не произошло: на момент публикации заметки средний балл игры на агрегаторе Metacritic составляет типичные для серии 79/100. По большей части критики остались довольны проектом, отмечая положительные нововведения в геймплее.

Наивысшую оценку на данный момент поставило издание GamersRD, назвав игру «сбалансированным миксом» из нововведений и элементов прошлых частей.

FIFA 23 — сбалансированный микс прошлых элементов и нововведений, которые делают её одним из лучших футбольных симуляторов всех времён.

Наименьшую оценку в 6/10 поставило французское подразделение IGN. По мнению издания, новая игра не держит марку серии, а нововведения не пришлись сотрудникам по душе.

FIFA 23 не держит марку серии. Вся игра строится на быстром темпе и глубине, но столкновения всё равно выглядят нереалистично и бесят. А механика мощного удара и вовсе нелепа. Тем не менее игра всё ещё очень красивая, а контента в ней — целая бездна. Так что игрокам будет чем заняться весь сезон.

FIFA 23 выходит 30 сентября, обладатели максимального издания уже могут играть в раннем доступе. Наш обзор новинки выйдет в пятницу, а пока можно ознакомиться с первыми впечатлениями.