Хлоя Грейс Морец ищет себе новую игру после окончания беты Call of Duty: Modern Warfare 2
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Вчера вечером к концу подошло тестирование Call of Duty: Modern Warfare 2, о которой актриса Хлоя Грейс Морец осталась в восторге и была полностью «одержима». Теперь девушка ищет чем себя занять до полноценного релиза шутера.
Поскольку бета закончилась, во что мне пока поиграть..?! Сейчас я переключусь между Call of Duty: Vanguard, Final Fantasy 14, GTA Online и Call of Duty: Black Ops Cold War.
В комментарии к актрисе пришли как обычные игроки со своими советами, так и многие компании — издатели и разработчики.
Destiny 2
Уже загрузила! Я ещё не играла ни в одну Destiny!
Red Dead Redemption 2
Мне уже столько из вас насоветовали Red Dead 2! Я скачаю игру прямо сейчас!
Cyberpunk 2077
Я влюбилась Cyberpunk 2077 после того, как они избавились от всех глитчей. Это очень весёлая игра.
The Quarry
The Quarry очень весёлая! Безумная игра, ахах. Я влюбилась в неё!
Apex Legends
Мне столько людей посоветовали её. Ладно-ладно, я скачаю!
Final Fantasy 14
Ахах! Я обожаю Final Fantasy 14!
World of Warcraft
Я обожаю Final Fantasy 14, но никогда не пробовала World of Warcraft.
Кто-то сказал Хлои, что Destiny 2 «засосёт» неё, но актриса знает о подобном не по наслышке.
Я уже отправлялась в подобную «дыру» с Final Fantasy 14. Боюсь представить, что со мной сделает Destiny 2, ахах.
Call of Duty: Modern Warfare 2 выходит 28 октября, а за восемь дней до этого предзаказавшие получат доступ к сюжетной кампании.
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