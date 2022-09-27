Хлоя Грейс Морец ищет себе новую игру после окончания беты Call of Duty: Modern Warfare 2

Вчера вечером к концу подошло тестирование Call of Duty: Modern Warfare 2, о которой актриса Хлоя Грейс Морец осталась в восторге и была полностью «одержима». Теперь девушка ищет чем себя занять до полноценного релиза шутера.

Поскольку бета закончилась, во что мне пока поиграть..?! Сейчас я переключусь между Call of Duty: Vanguard, Final Fantasy 14, GTA Online и Call of Duty: Black Ops Cold War.

В комментарии к актрисе пришли как обычные игроки со своими советами, так и многие компании — издатели и разработчики.

Destiny 2

Уже загрузила! Я ещё не играла ни в одну Destiny!

Red Dead Redemption 2

Мне уже столько из вас насоветовали Red Dead 2! Я скачаю игру прямо сейчас!

Cyberpunk 2077

Я влюбилась Cyberpunk 2077 после того, как они избавились от всех глитчей. Это очень весёлая игра.

The Quarry

The Quarry очень весёлая! Безумная игра, ахах. Я влюбилась в неё!

Apex Legends

Мне столько людей посоветовали её. Ладно-ладно, я скачаю!

Final Fantasy 14

Ахах! Я обожаю Final Fantasy 14!

World of Warcraft

Я обожаю Final Fantasy 14, но никогда не пробовала World of Warcraft.

Кто-то сказал Хлои, что Destiny 2 «засосёт» неё, но актриса знает о подобном не по наслышке.

Я уже отправлялась в подобную «дыру» с Final Fantasy 14. Боюсь представить, что со мной сделает Destiny 2, ахах.

Call of Duty: Modern Warfare 2 выходит 28 октября, а за восемь дней до этого предзаказавшие получат доступ к сюжетной кампании.