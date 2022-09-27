Valve раскрыла даты ближайших распродаж в Steam
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Valve опубликовала пост в своём блоге по поводу изменений в дате распродаж в Steam. Компания решила отказаться от акции в честь Китайского Нового года в пользу весенних предложений. Отныне распродажи в Steam будут проходить раз в сезон, ближайшая начнётся в конце ноября.
Даты ближайших распродаж в Steam
- Осенняя распродажа — с 22 по 29 ноября.
- Зимняя распродажа — с 22 декабря по 5 января.
- Весенняя распродажа — с 16 по 23 марта.
Летняя распродажа, судя по всему, пройдёт в конце июня и закончится в начале июля. Как отметили в Valve, новые даты распродаж помогут геймерам спланировать свой бюджет на игры, а разработчикам — предоставить больше шансов добавить и применить скидки, привязанные к календарю.
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