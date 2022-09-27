Valve раскрыла даты ближайших распродаж в Steam

Valve опубликовала пост в своём блоге по поводу изменений в дате распродаж в Steam. Компания решила отказаться от акции в честь Китайского Нового года в пользу весенних предложений. Отныне распродажи в Steam будут проходить раз в сезон, ближайшая начнётся в конце ноября.

Даты ближайших распродаж в Steam

Осенняя распродажа — с 22 по 29 ноября.

— с 22 по 29 ноября. Зимняя распродажа — с 22 декабря по 5 января.

— с 22 декабря по 5 января. Весенняя распродажа — с 16 по 23 марта.

Летняя распродажа, судя по всему, пройдёт в конце июня и закончится в начале июля. Как отметили в Valve, новые даты распродаж помогут геймерам спланировать свой бюджет на игры, а разработчикам — предоставить больше шансов добавить и применить скидки, привязанные к календарю.