Создатели Battlefield показали первый геймплей The Finals. Послезавтра стартует тест на ПК

Шведская студия Embark, основанная разработчиками разных частей Battlefield, показала первый геймплей The Finals. Это «боевая игра», но что конкретно представляет из себя проект, до сих пор непонятно.

По геймплею создаётся впечатление какой-то смеси Battlefield (стрельба, визуальный стиль, общий антураж) и Apex Legends (стильные герои, умения, мобильность). Особое внимание в ролике уделяют разрушаемости в духе Battlefield 3 и Battlefield 4.

Конечно, метод «целься и стреляй» всегда работает, но, чтобы победить, лучше задействовать среду вокруг себя. Выигрыш оправдает всё! Сжигайте арены дотла! Обрушивайте на противников строительные тараны! Что толку просто стрелять, если можно снести целое здание?

За Embark отвечают выходцы из DICE, которые работали над Battlefield: Bad Company 2, Battlefield 3, Battlefield 4, Battlefield 1 и Battlefield 5.