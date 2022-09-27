Сервера FIFA 23 перестали работать ещё до релиза игры
Поделиться
27 сентября к футбольному празднику FIFA 23 присоединились покупатели максимального издания игры. И, судя по всему, сервера Electronic Arts были к этому не готовы. Спустя несколько часов после запуска раннего доступа при попытке зайти в режим Ultimate Team появляется ошибка о том, что FUT в данный момент недоступен.
Аналогичная ошибка возникает при игре в онлайн-сезоны и в других сетевых режимах. Тем временем EA Sports уже в курсе проблемы и занимается её устранением.
Мы изучаем сообщения о том, что некоторые игроки не могут подключиться к серверам EA. Мы в курсе проблемы и сообщим вам, когда она будет решена.
Полноценный релиз FIFA 23 состоится 30 сентября на ПК и консолях. Ранее мы рассказали, как можно приобрести футсим на разных платформах.
Комментарии
- 27 сентября 2022
-
21:13
-
20:50
-
20:01
-
19:52
-
19:31
-
19:30
-
19:14
-
19:06
-
18:26
-
17:57
-
17:27
-
16:52
-
16:22
-
16:16
-
15:49
-
15:13
-
14:24
-
14:16
-
13:35
-
13:32
-
12:51
-
12:46
-
11:57
-
11:13
-
10:43
-
10:03
-
09:37
-
00:00
- 26 сентября 2022
-
22:31
-
22:04
-
21:58
-
21:48
-
21:44
-
21:03
-
19:25
Партнерский контент