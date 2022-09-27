Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сервера FIFA 23 перестали работать ещё до релиза игры

Сервера FIFA 23 перестали работать ещё до релиза игры
Комментарии

27 сентября к футбольному празднику FIFA 23 присоединились покупатели максимального издания игры. И, судя по всему, сервера Electronic Arts были к этому не готовы. Спустя несколько часов после запуска раннего доступа при попытке зайти в режим Ultimate Team появляется ошибка о том, что FUT в данный момент недоступен.

Аналогичная ошибка возникает при игре в онлайн-сезоны и в других сетевых режимах. Тем временем EA Sports уже в курсе проблемы и занимается её устранением.

Мы изучаем сообщения о том, что некоторые игроки не могут подключиться к серверам EA. Мы в курсе проблемы и сообщим вам, когда она будет решена.

Полноценный релиз FIFA 23 состоится 30 сентября на ПК и консолях. Ранее мы рассказали, как можно приобрести футсим на разных платформах.

Играем в FIFA 23 — как купить новинку в России на PS4 и PS5 Играем в FIFA 23 — как купить новинку в России на PS4 и PS5
FIFA 23 выйдет уже завтра. Как купить главный футбольный симулятор в России на ПК FIFA 23 выйдет уже завтра. Как купить главный футбольный симулятор в России на ПК
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022