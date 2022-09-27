KuroKy может уйти из Nigma Galaxy, а Miracle — взять перерыв от Dota 2 на один сезон
Поделиться
Капитан Entity Gaming Дмитрий Fishman Полищук во время подкаста «Штормовой Улит» рассказал о возможных изменениях в составе Nigma Galaxy по Dota 2.
По информации киберспортсмена, клуб перед новым сезоном могут покинуть два или три игрока.
Я думаю (точнее, даже знаю), что будут замены в Nigma. Кто-то говорил мне, что Miracle- возьмёт перерыв на год, а Kuroky уйдёт. Возможно, Sumail тоже — пока непонятно.
Фишман также отметил, что с большой долей вероятности Alliance покинет керри Николай Nikobaby Николов.
Nigma Galaxy не смогла пройти квалификацию на The International 2022, заняв 5-6-е место в отборочном турнире для команд Западной Европы. Таким образом, команда KuroKy и Miracle- второй год подряд пропускает главный турнир по Dota 2.
Комментарии
- 27 сентября 2022
-
21:13
-
20:50
-
20:01
-
19:52
-
19:31
-
19:30
-
19:14
-
19:06
-
18:26
-
17:57
-
17:27
-
16:52
-
16:22
-
16:16
-
15:49
-
15:13
-
14:24
-
14:16
-
13:35
-
13:32
-
12:51
-
12:46
-
11:57
-
11:13
-
10:43
-
10:03
-
09:37
-
00:00
- 26 сентября 2022
-
22:31
-
22:04
-
21:58
-
21:48
-
21:44
-
21:03
-
19:25
Партнерский контент