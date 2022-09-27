KuroKy может уйти из Nigma Galaxy, а Miracle — взять перерыв от Dota 2 на один сезон

Капитан Entity Gaming Дмитрий Fishman Полищук во время подкаста «Штормовой Улит» рассказал о возможных изменениях в составе Nigma Galaxy по Dota 2.

По информации киберспортсмена, клуб перед новым сезоном могут покинуть два или три игрока.

Я думаю (точнее, даже знаю), что будут замены в Nigma. Кто-то говорил мне, что Miracle- возьмёт перерыв на год, а Kuroky уйдёт. Возможно, Sumail тоже — пока непонятно.

Фишман также отметил, что с большой долей вероятности Alliance покинет керри Николай Nikobaby Николов.

Nigma Galaxy не смогла пройти квалификацию на The International 2022, заняв 5-6-е место в отборочном турнире для команд Западной Европы. Таким образом, команда KuroKy и Miracle- второй год подряд пропускает главный турнир по Dota 2.