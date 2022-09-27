Участник финской «Кто хочет стать миллионером?» заработал € 10 тыс. за вопрос про Dota 2
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Игроки в Dota 2 обратили внимание на новый выпуск шоу «Кто хочет стать миллионером?», показанный в Финляндии — там прозвучал вопрос о популярной MOBA.
Участнику предложили угадать противоборствующие стороны в Dota 2, разделённые рекой — Radiant и Dire. В качестве трёх других вариантов ответа редакторы программы привели имена героев Overwatch. Цена вопроса составила € 10 тыс.
Фото: Reddit
Молодой человек признался, что не знаком с Dota 2, зато играл в Overwatch и знал персонажей, поэтому легко смог выбрать правильный ответ методом исключения.
В комментариях геймеры удивились, что вопрос на € 10 тыс. оказался слишком простым — по мнению многих, в варианты ответа стоило включить термины из четырёх разных видеоигр.
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